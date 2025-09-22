L’Italia si ferma per Gaza | sciopero generale e disagi su trasporti scuola e pubblici servizi

FIRENZE – È in corso oggi (22 settembre) uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dalle sigle sindacali di base (tra cui Usb, Orsa e Cobas) in segno di solidarietà con la popolazione di Gaza. ? La mobilitazione prevede l’astensione dal lavoro nei settori pubblici e privati: t rasporti, scuola, logistica, servizi locali, commercio. Anche il personale docente e Ata partecipa, per cui le lezioni non sono garantite in molte scuole. Nella sanità, visite ed esami possono subire sospensioni o rallentamenti a causa dello sciopero. ? Trasporti: cosa succede. I treni subiranno cancellazioni o ritardi, con impatti su Frecce, Intercity e treni regionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it