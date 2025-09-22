L’Italia si ferma per Gaza | sciopero generale e disagi su trasporti scuola e pubblici servizi
FIRENZE – È in corso oggi (22 settembre) uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dalle sigle sindacali di base (tra cui Usb, Orsa e Cobas) in segno di solidarietà con la popolazione di Gaza. ? La mobilitazione prevede l’astensione dal lavoro nei settori pubblici e privati: t rasporti, scuola, logistica, servizi locali, commercio. Anche il personale docente e Ata partecipa, per cui le lezioni non sono garantite in molte scuole. Nella sanità, visite ed esami possono subire sospensioni o rallentamenti a causa dello sciopero. ? Trasporti: cosa succede. I treni subiranno cancellazioni o ritardi, con impatti su Frecce, Intercity e treni regionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: italia - ferma
Caldo record, l’Italia si ferma: stop al lavoro all’aperto e bus gratis al mattino per gli over 70
Caldo spietato L’Italia si ferma
Rugby, brutte notizie per l’Italia: un infortunio ferma Giacomo Nicotera
L'Italia si ferma per il popolo palestinese, manifestazioni e scioperi per la mobilitazione dei sindacati di base - X Vai su X
BRONZO Non si ferma l’onda azzurra dell’Italia ai Mondiali di nuoto paralimpico: Antonio Fantin conquista il bronzo nei 100 metri dorso S6, chiudendo in 1:16.07. - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza l’Italia si ferma | stop a treni scuole e trasporti in 75 città; Sciopero l’Italia oggi si ferma per Gaza | dai trasporti alla scuola i disagi | Tutti gli orari; Sciopero generale per Gaza | oggi l’Italia si ferma.
Italia in sciopero per Gaza: scuole e treni a rischio oggi 22 settembre - Sciopero generale per Gaza: Usb e sindacati di base convocano l’astensione dal lavoro del 22 settembre. Come scrive notizie.it
Binari vuoti e piazze piene: l’Italia si ferma per Gaza - In tutta Italia, infatti, il lavoro sarà interrotto in numerosi settori: dai treni ai bus, dalle scuole agli os ... Si legge su iodonna.it