L’Italia si ferma per Gaza | cortei e presidi Scontri tra polizia e manifestanti alla Stazione centrale di Milano Oltre 30mila persone sfilano a Roma

Scontri tra un gruppo di manifestanti e la Polizia si sono verificati oggi durante il corteo per Gaza alla stazione Centrale di Milano. I giovani hanno tentato di entrare al piano terra lanciando fumogeni e gli agenti hanno risposto con alcune manganellate e cariche. Danneggiamenti a vetrine delle attività del polo ferroviario. Gli agenti stanno provando a non far entrare i manifestanti dentro la stazione ma nel porticato sono diversi i danni registrati. Assaltata la stazione di Milano. Distrutte le vetrate. Persone sequestrate, lancio di lacrimogeni da parte dei criminali Pro Pal. #sciopero #Gaza #22settembre #scioperogenerale pic. 🔗 Leggi su Open.online