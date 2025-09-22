L’Italia si ferma per Gaza | cortei e presidi Circondata la stazione Termini a Roma

Sono oltre ventimila, secondo una prima stima, le persone al momento in piazza a Roma per la manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza. Il flusso di partecipanti cresce perché sono in arrivo in piazza dei Cinquecento a Termini gruppi da diverse direttrici. Al momento è garantita la funzionalità della stazione attraverso varchi controllati. Con gli agenti della celere a due passi per evitare che qualche gruppo raggiunga i binari bloccando i convogli. Alcuni treni regionali cancellati e ritardi fino a 80 minuti sono stati segnalati per lo sciopero. Al momento le linee metro della Capitale funzionano regolarmente. 🔗 Leggi su Open.online

