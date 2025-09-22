L' Italia si ferma per Gaza A Milano scontri in stazione VIDEO A Bologna i manifestanti
AGI - Dopo quella di venerdì 19 settembre prende il via la seconda giornata di sciopero e mobilitazione sindacale a sostegno del popolo palestinese, contro l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza City. Modalità e piattaforme sono differenti. Da un lato la Cgil e l'associazionismo civico, dall'altro una galassia di sigle sindacali autonome. L'inasprimento dell'iniziativa di terra dell'Idf nella Striscia segna dunque anche un crescendo delle mobilitazioni in Italia. Per la giornata di oggi, lunedì 22 settembre, alcune sigle sindacali autonome - tra cui Usb, Adl Cobas, Cub - hanno proclamato uno sciopero generale del settore pubblico e privato in solidarietà con la popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Agi.it
