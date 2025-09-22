L' Italia si ferma per Gaza A Milano scontri in stazione 60 feriti tra le forze dell' ordi

AGI -  Manifestazioni  in almeno 75 città, decine di migliaia di persone in corteo,  strade  e  porti  bloccati. L' Italia  scende in  piazza  per  Gaza  all'insegna del "blocchiamo tutto" e la  protesta  generalmente pacifica degenera in alcuni casi in momenti di  tensione  e in  scontri  con le  forze dell'ordine.     Situazioni critiche a Milano e Bologna. Le situazioni più  complicate  per ora a  Milano  e  Bologna. Alla  Stazione centrale  del capoluogo lombardo i pro  Pal  hanno tentato di accedere all'area interna dello scalo trovandosi di fronte lo sbarramento di polizia e carabinieri in assetto antisommossa: per disperderli sono stati usati i  lacrimogeni. 🔗 Leggi su Agi.it

