L' Italia si ferma per Gaza A Milano scontri in stazione 60 feriti tra le forze dell' ordi
AGI - Manifestazioni in almeno 75 città, decine di migliaia di persone in corteo, strade e porti bloccati. L' Italia scende in piazza per Gaza all'insegna del "blocchiamo tutto" e la protesta generalmente pacifica degenera in alcuni casi in momenti di tensione e in scontri con le forze dell'ordine. Situazioni critiche a Milano e Bologna. Le situazioni più complicate per ora a Milano e Bologna. Alla Stazione centrale del capoluogo lombardo i pro Pal hanno tentato di accedere all'area interna dello scalo trovandosi di fronte lo sbarramento di polizia e carabinieri in assetto antisommossa: per disperderli sono stati usati i lacrimogeni. 🔗 Leggi su Agi.it
