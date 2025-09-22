L’Italia si conferma Campione d’Europa di Calcio da Tavolo a Malta

Un altro trionfo per il Calcio da Tavolo italiano: la Nazionale Azzurra ha conquistato il titolo di Campione d’Europa 2025, nella competizione andata in scena a Malta lo scorso fine settimana. Guidati dal Commissario Tecnico Marco Lamberti, gli Azzurri della categoria Open hanno confermato il titolo conquistato nel 2023, superando in finale la Spagna grazie a una migliore differenza reti complessiva, dopo che i match sui quattro campi avevano fissato il punteggio sul 1-1. Protagonisti della vittoria sono stati Saverio Bari (capitano), Matteo Ciccarelli, Luca Battista, Filippo Cubeta, Micael Caviglia e Ferdinando Gasparini, capaci di dimostrare compattezza e freddezza nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

