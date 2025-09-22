L’Italia si conferma Campione d’Europa di Calcio da Tavolo a Malta
Un altro trionfo per il Calcio da Tavolo italiano: la Nazionale Azzurra ha conquistato il titolo di Campione d’Europa 2025, nella competizione andata in scena a Malta lo scorso fine settimana. Guidati dal Commissario Tecnico Marco Lamberti, gli Azzurri della categoria Open hanno confermato il titolo conquistato nel 2023, superando in finale la Spagna grazie a una migliore differenza reti complessiva, dopo che i match sui quattro campi avevano fissato il punteggio sul 1-1. Protagonisti della vittoria sono stati Saverio Bari (capitano), Matteo Ciccarelli, Luca Battista, Filippo Cubeta, Micael Caviglia e Ferdinando Gasparini, capaci di dimostrare compattezza e freddezza nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Atletica, l’Italia si conferma campione agli Europei a squadre: azzurri trascinati da Fabbri e Iapichino
La ventitreenne toscana trascina l'Italia al secondo trionfo consecutivo nella Coppa Europa con un salto da sogno: 6,92 metri che valgono molto più di una vittoria. È la conferma definitiva di una campionessa che ha già riscritto la storia di famiglia
Meloni, Italia conferma il primato nell'avanzamento del Pnrr
La fiducia degli italiani in Giorgia Meloni e in Fratelli d'Italia si conferma solida: quasi 8 elettori su 10 scelgono di rinnovare il proprio sostegno. Un risultato che testimonia la serietà e la coerenza che da sempre ci contraddistinguono. Avanti così
L'Italia si conferma sul tetto del mondo del tennis femminile
LA CORONA RESTA AZZURRA! L’Italia supera l’Olanda all’extra inning e si conferma campione d’Europa di softball!.