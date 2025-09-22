L' Italia scende in piazza per Gaza via libera allo sciopero generale Dai trasporti alla sanità | tutti i disagi

© Affaritaliani.it - L'Italia scende in piazza per Gaza, via libera allo sciopero generale. Dai trasporti alla sanità: tutti i disagi

italia scende piazza gazaL'Italia in piazza per Gaza, manifestazioni in oltre 70 città - L'Italia in piazza in occasione dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global ... Lo riporta ansa.it

L'Italia in piazza per Gaza, al via lo sciopero generale. Chi si ferma, settore per settore - Dai treni alle scuole, dal trasporto locale alla sanità, a rischio stop numerosi servizi. Riporta ansa.it

