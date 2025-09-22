Il racconto del pranzo della domenica diventa caso politico. La partecipazione della premier Giorgia Meloni alla puntata di Domenica In, ieri, ha generato infatti un acceso dibattito tra maggioranza e opposizioni, con la Rai nel mirino per presunto uso politico del servizio pubblico. Ospite dell’iniziativa ‘Il pranzo della domenica – Italiani a tavola’, un’iniziatriva dei ministeri dell’Agricoltura e della Cultura con l’Anci, associazione dei comuni italiani, Meloni ha parlato di cucina, ricordi familiari e patrimonio culturale, sostenendo con forza la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’ Unesco, su cui l’Onu deciderà a dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'Italia litiga a tavola. La premier a Domenica In. L'opposizione: è TeleMeloni