L’Italia litiga a tavola La premier a Domenica In L’opposizione | è TeleMeloni
Il racconto del pranzo della domenica diventa caso politico. La partecipazione della premier Giorgia Meloni alla puntata di Domenica In, ieri, ha generato infatti un acceso dibattito tra maggioranza e opposizioni, con la Rai nel mirino per presunto uso politico del servizio pubblico. Ospite dell’iniziativa ‘Il pranzo della domenica – Italiani a tavola’, un’iniziatriva dei ministeri dell’Agricoltura e della Cultura con l’Anci, associazione dei comuni italiani, Meloni ha parlato di cucina, ricordi familiari e patrimonio culturale, sostenendo con forza la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’ Unesco, su cui l’Onu deciderà a dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: italia - litiga
In Italia si litiga sulla politica estera e ci si scontra sulle elezioni regionali, tra le solite promesse e i vecchi rancori. Una politica piccola, incapace di alzare lo sguardo mentre il pianeta intero vacilla sull’orlo di una guerra che, questa volta, avrebbe il nucleare co - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia litiga a tavola. La premier a Domenica In. L’opposizione: è TeleMeloni - Insorgono Pd, M5s e +Europa: uso fazioso del servizio pubblico in vista del voto. Si legge su msn.com