L'Italia litiga a tavola La premier a Domenica In L'opposizione | è TeleMeloni

Quotidiano.net | 22 set 2025

Il racconto del pranzo della domenica diventa caso politico. La partecipazione della premier Giorgia Meloni alla puntata di Domenica In, ieri, ha generato infatti un acceso dibattito tra maggioranza e opposizioni, con la Rai nel mirino per presunto uso politico del servizio pubblico. Ospite dell’iniziativa ‘Il pranzo della domenica – Italiani a tavola’, un’iniziatriva dei ministeri dell’Agricoltura e della Cultura con l’Anci, associazione dei comuni italiani, Meloni ha parlato di cucina, ricordi familiari e patrimonio culturale, sostenendo con forza la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’ Unesco, su cui l’Onu deciderà a dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

