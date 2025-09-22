L’Italia domina il mondo del tennis ottiene sempre di più dagli investimenti fatti l’omaggio dello spagnolo El Paìs

L’Italia sta improvvisamente dominando nel tennis e se ne accorgono anche all’estero. Proprio in Spagna (la terra di Alcaraz) il quotidiano El Paìs riconosce che come generazione – sia maschile che femminile – l’Italia sta raccogliendo tutti gli investimenti fatti ed è una nazione più che vincente. Lo dimostrano le due Coppe Davis e le due Coppe Billie Jean King, di cui l’ultima vinta dalla Paolini e le altre compagne nella giornata di ieri. Fondamentale anche Sara Errani, campionessa infinita (38 anni) specie della specialità del doppio. Nessuna nazione è così dominante nel tennis come l’Italia (Paìs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'Italia domina il mondo del tennis, ottiene sempre di più dagli investimenti fatti (l'omaggio dello spagnolo El Paìs)

