L' istituto Auxologico arriva anche a Domodossola | aperto un punto prelievi

L'istituto Auxologico arriva anche a Domodossola, dove è stata aperta una nuova sede dell'Irccs.Si tratta di un punto prelievi che è stato collocato all'interno del poliambulatorio Fisiodelta, in Regione alle Nosere 31. L'accesso al servizio è libero e senza necessità di prenotazione.In una prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it