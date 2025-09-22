L' istituto Auxologico arriva anche a Domodossola | aperto un punto prelievi
L'istituto Auxologico arriva anche a Domodossola, dove è stata aperta una nuova sede dell'Irccs.Si tratta di un punto prelievi che è stato collocato all'interno del poliambulatorio Fisiodelta, in Regione alle Nosere 31. L'accesso al servizio è libero e senza necessità di prenotazione.In una prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: istituto - auxologico
Istituto Auxologico Italiano Martedì 30 Settembre 2025 alle ore 18:00 Evento su "Tiroide: quale ruolo gioca nel nostro organismo e come identificare le patologie tiroidee?" Presso Auxologico Como, via Pasquale Paoli 6, Como Complesso Commercial - facebook.com Vai su Facebook
Manca poco alla Meda Urban Race 2025! Ti sei già iscritto? Quest'anno Auxologico ha pensato anche ai tuoi amici a quattro zampe! Se partecipi alla maratona con il tuo cane, l'iscrizione alla 5 Km sarà gratuita. https://auxologico.it/news/amici-cani-meda-ur - X Vai su X
L'istituto Auxologico arriva anche a Domodossola: aperto un punto prelievi; Auxologico apre a Domodossola un centro prelievi; Domodossola, acqua potabile sicura: Idrablu rassicura i cittadini.