L' istituto Auxologico arriva anche a Domodossola | aperto un punto prelievi

Novaratoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'istituto Auxologico arriva anche a Domodossola, dove è stata aperta una nuova sede dell'Irccs.Si tratta di un punto prelievi che è stato collocato all'interno del poliambulatorio Fisiodelta, in Regione alle Nosere 31. L'accesso al servizio è libero e senza necessità di prenotazione.In una prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: istituto - auxologico

L'istituto Auxologico arriva anche a Domodossola: aperto un punto prelievi

L'istituto Auxologico arriva anche a Domodossola: aperto un punto prelievi; Nuovo Punto Prelievi Auxologico a Domodossola: analisi cliniche senza prenotazione; Auxologico apre a Domodossola un centro prelievi.

Cerca Video su questo argomento: Istituto Auxologico Arriva Domodossola