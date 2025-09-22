Lions Club Cesena al via l’anno lionistico 2025-26 con la presidente Giuseppina Mingozzi

Al Grand Hotel Da Vinci, si è tenuta sabato 20 settembre, l’apertura dell’anno sociale del Lions Club Cesena guidato dalla presidente Giuseppina Mingozzi. La serata è stata allietata dall’esibizione della violoncellista cesenate Giada Moretti, che, ha vinto la fase nazionale del Lions European. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

