L’invasione in pigiama Conto alla rovescia per la corsa di solidarietà organizzata dalla Lilt
Il conto alla rovescia è ormai nel vivo: l’allegra ‘invasione’ dei partecipanti è pronta a partire da piazza Europa. Torna con per la seconda volta alla Spezia la Pigiama Run, la corsa non competitive che la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori organizza venerdì 26 settembre in contemporanea in oltre 30 città per sostenere con una grande raccolta fondi piccoli malati oncologici. Basta iscriversi sul sito www.pigiamarun.it per essere solidali, vestiti in pigiama come i bambini ricoverati in corsia che stanno lottando contro il tumore. Nel 2024 la manifestazione ha fatto il suo debutto alla Spezia, con numeri da record: 400 partecipanti e 6mila euro raccolti, devoluti alla Fondazione Gaslini Insieme per un progetto di accoglienza di famiglie e bambini; quest’anno, invece, il ricavato andrà al progetto "Mi prendo cura" per il supporto psicologico ai piccoli malati e ai familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
