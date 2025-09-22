L' intervista a Anna Maria Fallucchi | Ragazze denunciate senza vergogna
Il tema del revenge porn è sul tavolo della commissione parlamentare contro i femminicidi. Così come violenza, stupri, bullismo. A farsene promotrice è la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi. Avete in serbo qualche proposta per combattere il fenomeno? «Affronteremo il problema al più presto. Ci vuole un cambiamento culturale, bisogna cominciare a farsi promotori di una cultura del rispetto». La storia di Arianna, che ha denunciato via social, può essere un buon punto di inizio per cambiare le cose? «Sì, la storia di Arianna ha fatto scalpore proprio perché la ragazza ha avuto il coraggio di denunciare attraverso i social, ci ha messo la faccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
