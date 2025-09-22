L’Inter U23 fa il bis Fiordilino e Spinaccè Stop Pergolettese

di Raffaele Sisti CREMA (Cremona) Si ferma all’ora di pranzo la striscia di risultati utili della Pergolettese, superata 2-0 al Voltini dall’ Inter U23, al secondo successo consecutivo in pochi giorni dopo quello nel recupero in casa della Virtus Verona. Battuta d’arresto per i ragazzi di patron Max Marinelli, da resettare immediatamente, anche se i padroni di casa non hanno sfigurato contro un avversario che ha mostrato qualità e organizzazione di gioco. Giovedì alle 18.30 la Pergolettese giocherà a Trento nel turno infrasettimanale, nello stesso giorno l’Inter U23 sarà tra le mura amiche dalle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

