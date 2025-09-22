L’Inter torna a sorridere | 2-1 al Sassuolo e tre punti d’oro per Chivu
L’Inter rialza la testa in Serie A battendo il Sassuolo 2-1 a San Siro, davanti a 68.852 spettatori. A decidere il match di ieri sera le giocate sulle fasce: Dimarco apre, un autogol sembra chiudere i conti, ma nel finale Cheddira riapre la partita. La squadra guidata da Cristian Chivu conquista tre punti preziosi e ritrova ossigeno in classifica. Il successo, maturato tra luci e ombre, è il frutto delle iniziative sulle corsie laterali: il vantaggio nasce da una giocata corale, il raddoppio arriva con sfortuna dall’altra parte, mentre il ritorno in gara del Sassuolo costringe i nerazzurri a soffrire fino al fischio finale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: inter - torna
Inter torna a corto di nuovo nella sconfitta della Coppa del Mondo di Club
Inter, il Bayern Monaco torna su Calhanoglu: l’assist arriva da Arteta
Calciomercato Inter LIVE: non è ancora finita per Koné, torna di moda Ederson!
Si torna in campo #ForzaInter - X Vai su X
L’Inter torna a vincere in campionato e fa quindi la cosa più importante: porta a casa i tre punti. Nerazzurri un po’ compassati, poco brillanti, troppi errori negli ultimi 15 metri, poca grinta nell’andare al tiro, poi il solito black out difensivo che porta al gol. Avanti d - facebook.com Vai su Facebook
Champions League | Thuram e l’Inter tornano a sorridere troppo PSG per l’Atalanta.
L'Inter ritrova la vittoria in campionatore, 2-1 al Sassuolo. Chivu torna a sorridere - Un'Inter ancora non perfetta sfrutta la rete di Dimarco e quella di Carlos Augusto per conquistare i tre punti ... Si legge su affaritaliani.it