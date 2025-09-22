L’Inter torna a sorridere | 2-1 al Sassuolo e tre punti d’oro per Chivu

Ilfogliettone.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter rialza la testa in Serie A battendo il Sassuolo 2-1 a San Siro, davanti a 68.852 spettatori. A decidere il match di ieri sera le giocate sulle fasce: Dimarco apre, un autogol sembra chiudere i conti, ma nel finale Cheddira riapre la partita. La squadra guidata da Cristian Chivu conquista tre punti preziosi e ritrova ossigeno in classifica. Il successo, maturato tra luci e ombre, è il frutto delle iniziative sulle corsie laterali: il vantaggio nasce da una giocata corale, il raddoppio arriva con sfortuna dall’altra parte, mentre il ritorno in gara del Sassuolo costringe i nerazzurri a soffrire fino al fischio finale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

l8217inter torna a sorridere 2 1 al sassuolo e tre punti d8217oro per chivu

© Ilfogliettone.it - L’Inter torna a sorridere: 2-1 al Sassuolo e tre punti d’oro per Chivu

In questa notizia si parla di: inter - torna

Inter torna a corto di nuovo nella sconfitta della Coppa del Mondo di Club

Inter, il Bayern Monaco torna su Calhanoglu: l’assist arriva da Arteta

Calciomercato Inter LIVE: non è ancora finita per Koné, torna di moda Ederson!

Champions League | Thuram e l’Inter tornano a sorridere troppo PSG per l’Atalanta.

L'Inter ritrova la vittoria in campionatore, 2-1 al Sassuolo. Chivu torna a sorridere - Un'Inter ancora non perfetta sfrutta la rete di Dimarco e quella di Carlos Augusto per conquistare i tre punti ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: L8217inter Torna Sorridere 2