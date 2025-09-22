L’Inter rialza la testa in Serie A battendo il Sassuolo 2-1 a San Siro, davanti a 68.852 spettatori. A decidere il match di ieri sera le giocate sulle fasce: Dimarco apre, un autogol sembra chiudere i conti, ma nel finale Cheddira riapre la partita. La squadra guidata da Cristian Chivu conquista tre punti preziosi e ritrova ossigeno in classifica. Il successo, maturato tra luci e ombre, è il frutto delle iniziative sulle corsie laterali: il vantaggio nasce da una giocata corale, il raddoppio arriva con sfortuna dall’altra parte, mentre il ritorno in gara del Sassuolo costringe i nerazzurri a soffrire fino al fischio finale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - L’Inter torna a sorridere: 2-1 al Sassuolo e tre punti d’oro per Chivu