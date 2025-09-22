L' Inter continua a ballare | troppi gol evitabili Come l' anno scorso

I nerazzurri incassano gol evitabili: spesso nel finale, spesso causati da errori di singoli. Una tendenza nata con Inzaghi ma che Chivu non ha ancora corretto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l inter continua a ballare troppi gol evitabili come l anno scorso

© Gazzetta.it - L'Inter continua a ballare: troppi gol evitabili. Come l'anno scorso...

L'Inter continua a ballare: troppi gol evitabili. Come l'anno scorso....

