L' installazione video di Davide Quayola a Palazzo Citterio

Milano, 22 set. (askanews) - A Milano, all'interno di Palazzo Citterio prosegue il programma espositivo sviluppato dalla Pinacoteca di Brera insieme al Museo nazionale dell'Arte digitale (MNAD), dedicato a indagare il rapporto tra patrimonio e nuove tecnologie. Fino all'11 gennaio 2026 il grande ledwall al piano terra di Palazzo Citterio ospita Strata 1 di Davide Quayola, installazione video che reinterpreta la volta della Chiesa del Gesù a Roma attraverso variazioni algoritmiche. L'opera, recentemente acquisita per il MNAD, trasforma i codici cromatici e geometrici del barocco romano in configurazioni astratte non-umane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

