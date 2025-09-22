Lino Banfi riunisce il cast de L’allenatore nel pallone dopo 41 anni | da Aristoteles a Sergio Martino la festa nel suo ristorante

La “bi-zona” ci manca come l’aria. Per fortuna che ogni tanto Lino Banfi pensa ai suoi affezionati fan e celebra materialmente L’allenatore nel pallone, forse il suo film più iconico e popolare. Pochi giorni fa, infatti, l’89enne comico pugliese è stato protagonista di una reunion particolare: il 41esimo anno dall’uscita nei cinema di L’allenatore nel pallone. Il mini evento immortalato anche dagli inviati del programma di Caterina Balivo su Rai1 si è svolto presso il ristorante romano di Banfi, l’Orecchietteria. Presenti erano anche Urs Althaus, colui che all’epoca interpretò il puntero brasiliano malato di saudade Aristoteles e il regista del film, Sergio Martino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

