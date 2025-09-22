Linguini si esibisce ad Affari Tuoi cantando per la sua Marta | Ho scritto una presentazione come i veri artisti
Momento romantico durante la puntata di Affari Tuoi, in cui il protagonista è Alessandro Labriola, detto Linguini. Per la sua Marta il pacchista si esibisce in una canzone dei Camaleonti, con tanto di presentazione solenne di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: linguini - esibisce
Linguini si esibisce ad Affari Tuoi cantando per la sua Marta: Ho scritto una presentazione come i veri artisti.
Linguini si esibisce ad Affari Tuoi cantando per la sua Marta: “Ho scritto una presentazione come i veri artisti” - Momento romantico durante la puntata di Affari Tuoi, in cui il protagonista è Alessandro Labriola, detto Linguini ... Scrive fanpage.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino fa esibire Linguini in una serenata: puntata romanticissima - Stefano De Martino regala agli spettatori una puntata di “Affari tuoi” all’insegna dell’amore: la dedica di Linguini alla fidanzata ... Segnala dilei.it