L’inesistente omaggio di Mick Jagger a Charlie Kirk

La morte di Charlie Kirk, attivista conservatore americano, avvenuta il 10 settembre 2025, ha scatenato una serie di bufale sui social. Una tra queste ha come protagonista Mick Jagger. Secondo quanto riportato, il cantante avrebbe condannato l'assassinio dell'alleato e osservato un minuto di silenzio in onore di Kirk durante un suo concerto a New York. Per chi va di fretta. Non esiste alcuna dichiarazione ufficiale di Jagger sulla morte di Charlie Kirk.. Non c'è stato alcun concerto di Mick Jagger o dei Rolling Stones a settembre 2025, la notizia del minuto di silenzio è quindi falsa.. I post diventati virali della reazione di Jagger alla notizia della morte di Kirk sono frutto di editing.