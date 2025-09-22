L’inesistente omaggio di Andrea Bocelli a Charlie Kirk

A partire dall’11 settembre 2025, il giorno dopo l’assassinio di Charlie Kirk, i social hanno cominciato a riempirsi di articoli e post commemorativi. Tra queste molte sono risultate essere fake news. Una in particolare riporta che Andrea Bocelli sarebbe scoppiato in lacrime alla notizia della morte di Kirk. I vari post, accompagnati da foto e video di dubbia generazione, raccontano di interviste, concerti e dichiarazioni commoventi del cantante italiano. Tuttavia, è sufficiente un’analisi superficiale per svelare che si tratti di una catena di notizie false, costruite con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online

inesistente - omaggio

