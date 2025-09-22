Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè | completato il 57% dei lavori parte la posa dei binari - Il video
IL CANTIERE. Attualmente sono 16 i cantieri attivi su 17, distribuiti lungo i 9,8 km del nuovo tracciato (11,5 km totali considerando le tre fermate condivise con la Linea T1, incluso il capolinea di Bergamo Fs). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Linea T2 Bergamo – Villa d’Almè: in corso la posa dei binari lungo l’intero tracciato; Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: completato il 57% dei lavori, parte la posa dei binari - Il video; TEB Linea T2 Bergamo - Villa d’Almè. È in corso la nuova fase di cantierizzazione con la posa dei binari lungo l’intero tracciato della linea tramviaria della valle Brembana. Raggiunto il 57% dei lavori. COMUNICATO STAMPA..
