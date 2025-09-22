Lindsey Halligan chi è la nuova procuratrice nominata da Trump

Donald Trump ha annunciato la nomina di Lindsey Halligan come nuova Procuratrice del distretto orientale della Virginia. Halligan, 35 anni, prende il posto del dimissionario Erik Siebert, estromesso per non aver soddisfatto la richiesta della Casa Bianca di indagare su due dei ‘nemici’ del presidente, ovvero la procuratrice di New York Letitia James e l’ex direttore dell’Fbi James Comey. Ecco chi è la nuova procuratrice scelta da Trump, ‘fedelissima’ del presidente Usa. Nell’ultimo periodo Halligan è stata Assistente speciale del presidente. Donald Trump (Ansa). Halligan, ex avvocata di Trump, ha assistito il tycoon nel contenzioso con la Cnn, che lo aveva paragonato a Adolf Hitler, e dopo che il suo resort di Mar-a-Lago è stato perquisito per la ricerca di documenti classificati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

