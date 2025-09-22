Lindsay Davenport riconosce la superiorità dell’Italia | Hanno giocato benissimo
Dopo la sconfitta patita per mano dell’Italia in finale di Billie Jean King Cup, in conferenza stampa è palpabile la delusione nelle parole delle rappresentanti degli Stati Uniti, la capitana Lindsay Davenport e le giocatrici Emma Navarro e Jessica Pegula, le quali allo stesso tempo, però, riconoscono i meriti dell’Italia. La capitana degli USA, Lindsay Davenport, sottolinea il cammino delle statunitensi: “ Questo evento è stato straordinario, ci siamo divertite tanto a giocare a Shenzhen. Ci dispiace per l’esito della finale, ma dobbiamo ricordarci da dove siamo partite: se Navarro non avesse battuto Putintseva tre giorni fa, chissà cosa sarebbe successo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Un anno dopo il trionfo di Malaga l'Italia fa il bis conquistando il secondo successo consecutivo in Billie Jean King Cup. Nell'ultimo atto delle Finals di Shenzhen, le azzurre di Tathiana Garbin hanno battuto gli Stati Uniti di Lindsay Davenport 2
Le scelte di Tathiana Garbin e Lindsay Davenport, per la finale di #BJKCup tra Italia e USA: #Cocciaretto- Navarro #Paolini- Pegula #Errani/#Paolini- Baptiste/Kessler
