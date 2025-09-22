Lindsay Davenport riconosce la superiorità dell’Italia | Hanno giocato benissimo

Oasport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta patita per mano dellItalia in finale di Billie Jean King Cup, in conferenza stampa è palpabile la delusione nelle parole delle rappresentanti degli Stati Uniti, la capitana Lindsay Davenport e le giocatrici Emma Navarro e Jessica Pegula, le quali allo stesso tempo, però, riconoscono i meriti dell’Italia. La capitana degli USA, Lindsay Davenport, sottolinea il cammino delle statunitensi: “ Questo evento è stato straordinario, ci siamo divertite tanto a giocare a Shenzhen. Ci dispiace per l’esito della finale, ma dobbiamo ricordarci da dove siamo partite: se Navarro non avesse battuto Putintseva tre giorni fa, chissà cosa sarebbe successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

lindsay davenport riconosce la superiorit224 dell8217italia hanno giocato benissimo

© Oasport.it - Lindsay Davenport riconosce la superiorità dell’Italia: “Hanno giocato benissimo”

In questa notizia si parla di: lindsay - davenport

lindsay davenport riconosce superiorit224Lindsay Davenport riconosce la superiorità dell’Italia: “Hanno giocato benissimo” - Dopo la sconfitta patita per mano dell'Italia in finale di Billie Jean King Cup, in conferenza stampa è palpabile la delusione nelle parole delle ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Lindsay Davenport Riconosce Superiorit224