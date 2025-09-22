2025-09-22 14:42:00 Ecco quanto riportato poco fa: Lincoln City v Chelsea Team News. L’ala Reeco Hackett potrebbe tornare alla contesa per Lincoln dopo aver perso la vittoria su Luton attraverso la malattia. “Ha iniziato la stagione davvero bene per noi, ma non ce l’ha fatta that Uno “, ha detto Skubala del 27enne Saint Lucia International. L’attaccante Freddie Draper e Rob Street speraranno di mantenere i loro posti dopo essere arrivati??alla formazione di partenza sabato, quando l’attaccante di Everton in preda a prematura Frankie Okoronkwo ha lasciato cadere la panchina. Il centrocampista Gbolahan Okewoye ha fatto il suo debutto in città nella vittoria per 3-1 nella città di Harrogate della League Two nel primo turno, ma ora è in prestito a breve termine alla squadra di Billericay di Isthmian League Premier Division. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lincoln City v Chelsea: formazione, statistiche, anteprima, previsione