L' incidente mortale di Marco Chiaramonti | gip convalida il sequestro di moto e casco non ancora disposta l' autopsia

La Honda Sh, che Marco Chiaramonti nella primissima serata di sabato stava guidando, così come il casco che regolarmente indossava, restano sotto sequestro. La convalida, ad opera del gip del tribunale di Agrigento, è arrivata in queste ore. Non è mai stato sequestrato invece il telefono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incidente - mortale

Gallipoli: scontro fra scooter, un morto. San Paolo di Civitate: incidente mortale Ieri sera

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

Incidente mortale a Lingotto, non ce l’ha fatta l’anziano alla guida dello scooter https://lastampa.it/torino/2025/09/22/news/incidente_mortale_scooter_anziano_lingotto-15319333/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

INCIDENTE MORTALE A TAGLIACOZZO TAGLIACOZZO. Incidente mortale sulla Tiburtina, all’altezza di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo. Un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone guidato da un 56enne di Scurcola Mar - facebook.com Vai su Facebook

L'incidente mortale di Marco Chiaramonti, galoppa l'indignazione social: Buche, avvallamenti e nessun controllo sui ripristini; Agrigento, muore in un incidente il 50enne Marco Chiaramonti; La morte di Marco Chiaramonti, la Procura apre inchiesta e sequestra la salma.

Incidente mortale a San Leone Agrigento, la vittima Marco Chiaramonte - Agrigento – Muore mentre si trova in sella al suo scooter, è accaduto a San Leone (Agrigento). Si legge su trapanioggi.it

La morte di Marco Chiaramonti, la Procura apre inchiesta e sequestra la salma - I funerali di Marco Chiaramonti saranno celebrati soltanto dopo tutti gli accertamenti disposti dalla Procura di Agrigento che ha aperto un’inchiesta ... Lo riporta grandangoloagrigento.it