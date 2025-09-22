L' incidente mortale di Marco Chiaramonti | gip convalida il sequestro di moto e casco non ancora disposta l' autopsia

La Honda Sh, che Marco Chiaramonti nella primissima serata di sabato stava guidando, così come il casco che regolarmente indossava, restano sotto sequestro. La convalida, ad opera del gip del tribunale di Agrigento, è arrivata in queste ore. Non è mai stato sequestrato invece il telefono.

