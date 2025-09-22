L’inchino e l’ospitalità | a Palermo la presentazione del libro di Antonio Osnato
Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 17.30, il libro "L’inchino e l’ospitalità" di Antonio Osnato, a cura di Rossella Giletto, sarà presentato al laboratorio creativo Don Nino - Mind Food, in via Vincenzo Di Marco n. 24, a Palermo. L’autore dialogherà con la prof.ssa Rita Cedrini, antropologa e il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
