L’inchino e l’ospitalità | a Palermo la presentazione del libro di Antonio Osnato

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 17.30, il libro "L’inchino e l’ospitalità" di Antonio Osnato, a cura di Rossella Giletto, sarà presentato al laboratorio creativo Don Nino - Mind Food, in via Vincenzo Di Marco n. 24, a Palermo. L’autore dialogherà con la prof.ssa Rita Cedrini, antropologa e il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inchino - ospitalit

Cerca Video su questo argomento: L8217inchino L8217ospitalit224 Palermo Presentazione