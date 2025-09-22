L' incendio all' Ecoface | 3 escavatori e squadre di pompieri ancora al lavoro il sindaco di Ravanusa chiude le scuole

Due escavatori dei vigili del fuoco di Palermo sono giunti durante la notte, nella zona industriale di Ravanusa. Al lavoro, per smassare i rifiuti, continuando a raffreddarli, anche un escavatore privato. Lo stabilimento dell'Ecoface Industry è salvo, le squadre dei pompieri sono riuscite a non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

