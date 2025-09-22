L' incendio all' Ecoface | 3 escavatori e squadre di pompieri ancora al lavoro il sindaco di Ravanusa chiude le scuole
Due escavatori dei vigili del fuoco di Palermo sono giunti durante la notte, nella zona industriale di Ravanusa. Al lavoro, per smassare i rifiuti, continuando a raffreddarli, anche un escavatore privato. Lo stabilimento dell'Ecoface Industry è salvo, le squadre dei pompieri sono riuscite a non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
L'incendio all'Ecoface è sotto controllo, Arpa già al lavoro e il sindaco di Ravanusa lancia un appello: "Restate a casa"
L'incendio all'Ecoface è sotto controllo, Arpa già al lavoro e il sindaco di Ravanusa lancia un appello: "Restate a casa"
L'incendio all'Ecoface: 3 escavatori e squadre di pompieri ancora al lavoro, il sindaco di Ravanusa chiude le scuole.
Ravanusa, incendio in un impianto di rifiuti speciali - Un vasto incendio e' scoppiato all'impianto Ecoface Industry nella zona industriale di Ravanusa, azienda che si occupa dello stoccaggio e trattamento di rifiuti anche speciali come la plastica. Segnala rainews.it
Scoppia maxi incendio in impianto rifiuti Ecoface a Ravanusa: allarme per la qualità dell’aria - Un vasto incendio è divampato all’interno della zona industriale di Ravanusa, nell’impianto Ecoface Industry, azienda attiva nello stoccaggio e trattamento di rifiuti anche speciali come la plastica. Da itacanotizie.it