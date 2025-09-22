L’imprenditoria femminile a Treviso converge sull’idea più equa del futuro economico

A Treviso la prima tappa del meeting “Fattore 3D” per valorizzare le donne imprenditrici e superare gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro e dell’economia.. Si è tenuta la prima tappa del meeting delle Donne Imprenditrici “Fattore 3D – Donna – Direzione – Denaro” domenica 21 settembre a Treviso presso l’Hotel Maggior Consiglio per abbattere stereotipi di genere e ridefinire le regole del gioco per un futuro economico che veda protagoniste anche le start up femminili. Questo network professionale si è aperto con i saluti di Giorgia Bonotto, CEO Donne Imprenditrici, che nel suo intervento ha evidenziato le tappe principali di questo importante progetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it