"I rilievi tecnici su questo progetto tali e tanti che è difficile elencarli. Un progetto da stravolgere radicalmente. Ma forse serve un’altra riflessione: quella sull’opportunità, o meno, di portarlo avanti". Lo stato dell’arte sul progetto di nuovo impianto rifiuti sull’area delle discariche a Cascina Redenta al centro del programma di AmbientAzione, kermesse verde al Parco del Pilastrello promossa da Centro Attività Sociali, Accorciamo le distanze e Cittadini per l’ambiente Martesana. Relatori nel verde l’assessore all’Ambiente Paolo Camagni, il consigliere di Inzago al centro Ernesto Fumagalli e Mario Scazzosi di Legambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’impianto rifiuti contestato: "Sarebbe una condanna a convivere con i rifiuti"