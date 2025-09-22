L’impatto di tabula rasa | le svolte più oscure di buffy
La serie televisiva Buffy the Vampire Slayer si distingue per la capacità di nascondere momenti di grande impatto emotivo dietro trame apparentemente leggere o umoristiche. Uno degli episodi più rappresentativi di questa tecnica narrativa è il settimo episodio della sesta stagione, intitolato “Tabula Rasa”. Questo episodio, che in apparenza sembra un semplice reset comico, cela in realtà una delle svolte più oscure e significative dell’intera serie. l’importanza narrativa di “Tabula Rasa” in Buffy. un episodio dal tono inizialmente leggero con ripercussioni profonde. All’inizio, “Tabula Rasa” si presenta come un episodio divertente, caratterizzato da una trama che ruota attorno a un incantesimo di amnesia applicato al gruppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: impatto - tabula
Il 20 Settembre 2025 saremo a @ficusintabula_ottati - I Gusti del Fico Dottato @angelorumolo preparerà per l’occasione una Pizza nel Ruoto, con impasto semi integrale arricchito con semi tostati, misticanza, hummus di ceci, carota alla brace e fico dottato - facebook.com Vai su Facebook