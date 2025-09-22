Il film Swiped ha riscosso un immediato successo di pubblico sulla piattaforma streaming Hulu, raggiungendo la vetta delle classifiche in pochissimi giorni dalla sua uscita. Questa pellicola originale, diretta e scritta da Rachel Lee Goldenberg, racconta la storia di Whitney Wolfe Herd, interpretata da Lily James, che passa dall’essere una neolaureata a una pioniera nel settore delle app di incontri. La narrazione mette in evidenza le sfide e le resistenze incontrate nel lanciare Bumble, un’app innovativa che rivoluziona il modo di creare connessioni tra le persone. analisi del successo di Swiped su Hulu. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lily james brilla nel successo istantaneo di swiped su hulu