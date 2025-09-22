Lily james brilla nel successo istantaneo di swiped su hulu
Il film Swiped ha riscosso un immediato successo di pubblico sulla piattaforma streaming Hulu, raggiungendo la vetta delle classifiche in pochissimi giorni dalla sua uscita. Questa pellicola originale, diretta e scritta da Rachel Lee Goldenberg, racconta la storia di Whitney Wolfe Herd, interpretata da Lily James, che passa dall’essere una neolaureata a una pioniera nel settore delle app di incontri. La narrazione mette in evidenza le sfide e le resistenze incontrate nel lanciare Bumble, un’app innovativa che rivoluziona il modo di creare connessioni tra le persone. analisi del successo di Swiped su Hulu. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: lily - james
Lily James e Riz Ahmed sono in pericolo nel trailer di Relay, il nuovo thriller diretto da David Mackenzie
Cliffhanger, Lily James svela i primi dettagli del reboot: "È selvaggio, è crudo"
Subversion | Lily James con Chris Hemsworth nel thriller Amazon
Scopri la storia di Whitney Wolfe, la donna che ha cambiato il volto delle app di dating. SWIPED con Lily James, è disponibile ora su #DisneyPlus. - facebook.com Vai su Facebook
Lily James, che brilla di una luce preziosa; Cenerentola brilla di Swarovski; Guarda Alba Rohrwacher in uno dei film manifesto del 2024: applausi infiniti a Venezia.
Lily James sfida Tinder nel trailer del film Swiped - Come anticipato dal trailer, Swiped racconterà la storia della neolaureata che, dopo aver contribuito a ... Secondo movieplayer.it
Swiped: Lily James festeggia un traguardo importante nella clip in esclusiva dal film - Arriverà il 19 settembre su Disney+ il film ispirato alla storia vera di Whitney Wolfe Herd, una giovane in grado di diventare miliardaria grazie alle app di appuntamenti. Segnala msn.com