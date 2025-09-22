Ligue 1 | Marsiglia batte PSG 1-0 con gol di Aguerd

Ligue 1: Marsiglia sorprende il PSG con una vittoria tattica e un Aguerd decisivo. La Ligue 1 regala sempre emozioni, ma il match tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain del 22 settembre 2025 è stato qualcosa di più: un concentrato di intensità, tensione e colpi di scena. Al termine dei 90 minuti (più sei di recupero), il tabellone dell’Orange Vélodrome ha sancito la vittoria dei padroni di casa per 1-0, grazie a un colpo di testa vincente di Nayef Aguerd al 5?. Un risultato che non solo interrompe la striscia positiva del PSG, ma rilancia le ambizioni del Marsiglia in questa stagione di Ligue 1. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com