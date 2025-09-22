Ligabue in concerto per la prima volta all’Allianz Stadium di Torino

Luciano Ligabue arriverà per la prima volta all’Allianz Stadium con Certe Notti a Torino, i biglietti del concerto evento. Dopo il successo de La notte di Certe Notti di Luciano Ligabue a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) e alla Reggia di Caserta, le grandi feste proseguono nel 2026! Il 17 giugno Luciano Ligabue arriverà per la prima volta all’Allianz Stadium di Torino con Certe Notti a Torino, un nuovo appuntamento che non sarà solo un concerto ma un’imperdibile experience nel mondo del Liga per celebrare ancora una volta i 30 anni di Certe notti e dell’album Buon Compleanno Elvis, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera, e i 20 anni dal primo Campovolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ligabue in concerto per la prima volta all’Allianz Stadium di Torino

