Ligabue ha annunciato un concerto all’Allianz Stadium di Torino
Dopo Certe notti a Roma, previsto il 12 giugno 2026 allo Stadio Olimpico, e Certe notti a Milano il 20 giugno 2026 allo Stadio Giuseppe Meazza, Ligabue ha annunciato il live Certe notti a Torino, che si terrà all’ Allianz Stadium il 17 giugno 2026. I biglietti del concerto saranno in vendita a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 24 settembre su Ticketone e nei punti vendita. Gli iscritti al fan club BarMario, invece, possono accedere alla prevendita già dalle ore 10.00 di oggi, lunedì 22 settembre. Il 26 settembre, per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita di Buon compleanno Elvis, il disco verrà ripubblicato in una nuova versione, chiamata Buon Compleanno Elvis Covered. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
