Lidl lancia in Europa la campagna che celebra il valore autentico

Con il debutto simultaneo in trentuno Paesi europei, Lidl inaugura oggi un nuovo capitolo comunicativo presentando la campagna di branding “Lidl vale davvero”, ideata per accompagnare i consumatori in una riflessione collettiva su ciò che conta davvero nella quotidianità. Un messaggio semplice, ma carico di responsabilità. Una promessa che va oltre il prezzo La scelta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

