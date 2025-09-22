Lidl al via campagna ‘Lidl vale davvero’ per riflettere su ciò che conta realmente

Webmagazine24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Parte oggi su tutti i canali, nei 31 Paesi europei in cui l’insegna è presente, la prima campagna branding di Lidl con il nuovo claim 'Lidl vale davvero'. Più di un semplice messaggio pubblicitario: si tratta di una promessa, un ponte emozionale verso i propri clienti. 'Lidl vale davvero'. è una promessa a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lidl - campagna

Cerca Video su questo argomento: Lidl Via Campagna 8216lidl