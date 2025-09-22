UNA PRESENZA ULTRATRENTENNALE in Italia che si è consolidata via via negli anni fino ad arrivare oggi a superare i 780 punti vendita, approvvigionati quotidianamente da 12 piattaforme logistiche di proprietà dislocate lungo la Penisola, e impiegando complessivamente oltre 23.000 collaboratori. Un team, esordisce Sebastiano Sacilotto (nella foto sotto), amministratore delegato risorse umane di Lidl Italia, nel quale "circa il 90% delle risorse sono impiegate a tempo indeterminato e a tutti offriamo un sistema di remunerazione ’al minuto’. Anche in materia di politiche Hr ci siamo posti nel ruolo di apripista implementando ed innovando di anno in anno le nostre misure, puntando su formazione e welfare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lidl 2 your career: il programma per dare spazio ai giovani