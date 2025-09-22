L' ideatore di Dexter | Original Sin critico con la cancellazione del prequel

Ospite di un podcast, l'ideatore di Dexter: Original Sin ha commentato la cancellazione del prequel e ha chiarito cosa ne sarà del progetto di uno spin-off incentrato su Trinity Killer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - L'ideatore di Dexter: Original Sin critico con la cancellazione del prequel

Recensisco Dexter Resurrection anche se non e’ una serie Netflix perche’, oltre a essere il sequel delle 8 stagioni su Netflix, e’ una produzione semplicemente mostruosa. Attori, sceneggiatura, colonna sonora sono addirittura a mio avviso superiori ad ognun - facebook.com Vai su Facebook

