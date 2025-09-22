Lexus Tolentino Open Trionfa Oliynykova
La prima edizione del Lexus Tolentino Open, torneo Wta 125, è stata vinta dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, che ieri pomeriggio, in un Centrale gremito, ha battuto l’azzurra Nuria Brancaccio. La tennista di Kiev, classe 2001, ha portato a casa il titolo più importante in carriera, 125 punti per il ranking mondiale (salirà al numero 136, record personale). C’era gente assiepata in ogni angolo per assistere a quello che sulla carta doveva essere un match da 50 e 50, mentre sulla terra battuta è finito 6-2 6-0 in soli 64 minuti. "Vincere un torneo – ha detto la Oliynykova – è sempre una sensazione incredibile, ancora di più davanti a così tanta gente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
