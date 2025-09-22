L' ex poliziotta Rita Montrone nel mirino degli haters | insulti offese e minacce di morte alla candidata meloniana

Anche Rita Montrone, commissario della Polizia di Stato in quiescenza candidata alle prossime elezioni regionali nelle liste dei Fratelli d'Italia, è finita nel mirino degli hater. A denunciare i commenti apparsi sotto al post della sua discesa in campo, dopo 36 anni di servizio, è il figlio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

