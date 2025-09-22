L’ex pm Natoli intercettato mentre insulta i Borsellino L’indignazione di Manfredi | Vergogna

Repubblica.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il magistrato palermitano è sospettato dalla procura di Caltanissetta di aver depistato l’inchiesta “mafia e appalti”. Il figlio del giudice Paolo: “I nostri grandissimi genitori ci avevano preparato anche a questo fuoco diciamo amico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

