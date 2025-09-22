L’ex marito di Loredana Bertè fa delle rivelazioni shock sulla cantante | quel figlio mai arrivato

Donnapop.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Björn Borg torna a parlare della sua storia con Loredana Bertè: il matrimonio breve, il desiderio di un figlio mai realizzato e le battaglie contro dipendenze e malattia. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Perché Loredana Bertè e Renato Zero hanno litigato? Parla lei e rivela che. Björn Borg, leggenda del tennis mondiale e ex marito di Loredana Bertè, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui si è raccontato a cuore aperto. Dal matrimonio turbolento con la cantante al desiderio, mai realizzato, di un figlio insieme, fino alle difficoltà legate alle dipendenze e alla recente lotta contro un tumore alla prostata, l’ ex campione ha ripercorso senza filtri le tappe più significative e dolorose della sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

l8217ex marito di loredana bert232 fa delle rivelazioni shock sulla cantante quel figlio mai arrivato

© Donnapop.it - L’ex marito di Loredana Bertè fa delle rivelazioni shock sulla cantante: quel figlio mai arrivato

In questa notizia si parla di: marito - loredana

Precipita in un dirupo davanti agli occhi del marito, morta la 64enne Loredana Trinchieri

Tragica escursione sul Pizzo Berro: Loredana Trinchieri cade in un burrone e muore. Era con il marito e una coppia di amici

Dramma in montagna, Loredana muore in un attimo. Choc davanti a suo marito

Precipita in un dirupo davanti agli occhi del marito, morta la 64enne Loredana Trinchieri - Loredana Trinchieri, 64enne torinese, è precipitata in un dirupo dopo una caduta di circa 50 metri ed è deceduta. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Marito Loredana Bert232