L’Europa Ursula e le troppe domande senza risposte

Bergamonews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo l’intervento di Andrea Taschini apparso sulla rivista Parts.  Un discorso davanti al parlamento di Bruxelles dai tratti surreali che si rifiuta di accettare la realtà; un incontro con i costruttori e i componentisti che avrebbe dovuto dare risposte urgenti al tema fondamentale del futuro del settore automotive che invece si è risolto con un nulla di fatto (ma ironicamente con fotografia di gruppo). L’Unione europea appare sempre più in difficoltà e senza una guida sicura proprio nel momento in cui il mondo sembra incendiarsi. Se ciò preluda ad un cambio di direzione politica non è dato sapere ma certamente servono risposte urgenti ad una situazione che si sta degradando molto rapidamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

l8217europa ursula e le troppe domande senza risposte

© Bergamonews.it - L’Europa, Ursula e le troppe domande (senza risposte)

In questa notizia si parla di: europa - ursula

Voto di sfiducia a Ursula von der Leyen: l’Europa va alla conta. Favorevoli Lega e M5s, il no di FdI e Pd

Ursula von der Leyen supera la sfiducia e salva il mandato, ma l’Europa è sempre più divisa

Ursula, Giorgia e Elly, le 3 sorelle Voltabandiera dell’Europa: Meloni e Schlein unite per difendere von der Leyen sulla sfiducia

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Ursula Troppe Domande