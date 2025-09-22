Pubblichiamo l’intervento di Andrea Taschini apparso sulla rivista Parts. Un discorso davanti al parlamento di Bruxelles dai tratti surreali che si rifiuta di accettare la realtà; un incontro con i costruttori e i componentisti che avrebbe dovuto dare risposte urgenti al tema fondamentale del futuro del settore automotive che invece si è risolto con un nulla di fatto (ma ironicamente con fotografia di gruppo). L’Unione europea appare sempre più in difficoltà e senza una guida sicura proprio nel momento in cui il mondo sembra incendiarsi. Se ciò preluda ad un cambio di direzione politica non è dato sapere ma certamente servono risposte urgenti ad una situazione che si sta degradando molto rapidamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’Europa, Ursula e le troppe domande (senza risposte)