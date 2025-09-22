L' Europa sia unita contro le minacce cyber

Europa sotto attacco. Cyber, ma pur sempre attacco. L'offensiva cyber che ha interessato Collins Aerospace ha visto il software chiamato Muse (usato per check-in, imbarco, drop-off bagagli) andare offline con la conseguente compromissione di servizi in diversi aeroporti europei, causando ritardi e cancellazioni. Bruxelles, Heathrow (Londra), Berlino e anche Dublino hanno dovuto arginare le conseguenze dell'ennesimo attacco che ci parla di alcune esigenze di sicurezza del tutto contemporanee. Collins Aerospace ha definito l'evento un “cyber-related disruption” ma non è chiaro se si tratti di un attacco ransomware o di sabotaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Europa sia unita contro le minacce cyber

In questa notizia si parla di: europa - unita

Giovanni Bloisi, il ciclista della pace. Dal Mortirolo a Bruxelles pedala per l’Europa unita

Pisano: “Il caso Piantedosi è un attacco all’Europa, servono unità e responsabilità”

Ue, Aurigemma: "Europa unita? Chiesto a von der Leyen che nessun territorio resti indietro"

LABORATORIO DI TEATRO A VILLAGGIO DORA Sabato 27 settembre ore 10,30 Portineria di Quartiere in Piazza Europa Unita. - facebook.com Vai su Facebook

Metsola a Kiev, Zelensky: "Mosca guardava con sufficienza all'Europa unita, si sbagliava di grosso". In arrivo le prime armi Usa pagate dagli alleati. Al via anche il fondo comune per i minerali. Lavrov: Onu schierata con il fronte anti-russo occidentale - X Vai su X

Zuppi: a Gaza cessino le armi. Europa sia unita; Mattarella: L’Europa sia perno del dialogo internazionale e resti unita contro le derive nazionaliste; MEDEF – BDI: L’EUROPA SIA UNITA E LAVORI A SOLUZIONI CONDIVISE.

L'Europa sia unita contro le minacce cyber - L’offensiva cyber che ha interessato Collins Aerospace ha visto il software chiamato Muse ... Segnala iltempo.it

Roberta Metsola a Messina: “L’Europa unita contro la criminalità organizzata” - La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha ricordato oggi, a margine del convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e ... sicilianews24.it scrive