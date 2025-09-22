L' Europa sia unita contro le minacce cyber

Europa sotto attacco. Cyber, ma pur sempre attacco. L'offensiva cyber che ha interessato Collins Aerospace ha visto il software chiamato Muse (usato per check-in, imbarco, drop-off bagagli) andare offline con la conseguente compromissione di servizi in diversi aeroporti europei, causando ritardi e cancellazioni. Bruxelles, Heathrow (Londra), Berlino e anche Dublino hanno dovuto arginare le conseguenze dell'ennesimo attacco che ci parla di alcune esigenze di sicurezza del tutto contemporanee.  Collins Aerospace ha definito l'evento un “cyber-related disruption” ma non è chiaro se si tratti di un attacco ransomware o di sabotaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

