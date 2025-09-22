In Ungheria, marciare per la libertà è diventato un reato. Con l’ormai famigerata modifica della Costituzione, il governo di Viktor Orbán ha formalmente trasformato la partecipazione ai Pride in un illecito punibile con sanzioni pecuniarie e suscettibile di un controllo repressivo, come il riconoscimento facciale e la schedatura dei manifestanti. Quando uno Stato vieta il Pride, non sta solo colpendo una manifestazione: criminalizza identità, nega libertà, riscrive i confini della cittadinanza nell’accezione del diritto di ciascuno ad esserci, ad esistere come soggetto, come individuo con le proprie caratteristiche, scelte e desideri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Europa non può abbandonare gli ungheresi che lottano per i propri diritti