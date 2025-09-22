L’Europa non può abbandonare gli ungheresi che lottano per i propri diritti
In Ungheria, marciare per la libertà è diventato un reato. Con l’ormai famigerata modifica della Costituzione, il governo di Viktor Orbán ha formalmente trasformato la partecipazione ai Pride in un illecito punibile con sanzioni pecuniarie e suscettibile di un controllo repressivo, come il riconoscimento facciale e la schedatura dei manifestanti. Quando uno Stato vieta il Pride, non sta solo colpendo una manifestazione: criminalizza identità, nega libertà, riscrive i confini della cittadinanza nell’accezione del diritto di ciascuno ad esserci, ad esistere come soggetto, come individuo con le proprie caratteristiche, scelte e desideri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: europa - abbandonare
L’Europa prova a convincere Trump a non abbandonare Kiev
Apprendiamo con tristezza la scomparsa dell’ing.Domenico Ricciardi col quale avevamo ottimi rapporti di reciproca stima… ci chiedeva di non abbandonare le sorti del Casale Città d’Europa che fu la sede del Consorzio di costruzione degli edifici del quartier - facebook.com Vai su Facebook
GNL dagli USA, Italia e UE puntano ad abbandonare il gas russo prima del previsto - X Vai su X