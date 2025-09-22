Lettere di Corsa | teatro poesia e avventura a Lauro

Una serata all’insegna delle emozioni e della grande storia attende il pubblico di Lauro con “Lettere di Corsa”, lo spettacolo teatrale che intreccia parole, poesia e sentimento in un racconto avvincente sul rapporto tra due figure leggendarie: la regina Elisabetta I d’Inghilterra e il celebre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it