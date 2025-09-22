Lettere di Corsa | teatro poesia e avventura a Lauro
Una serata all’insegna delle emozioni e della grande storia attende il pubblico di Lauro con “Lettere di Corsa”, lo spettacolo teatrale che intreccia parole, poesia e sentimento in un racconto avvincente sul rapporto tra due figure leggendarie: la regina Elisabetta I d’Inghilterra e il celebre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
AMMUINA FESTIVAL TUTTI GLI EVENTI! Quest'anno il cartellone prevede spettacoli per ogni fascia d'età Ammuina Kids con: Robin Hood 20 Settembre Re Artù 21 Settembre Roberto Mercadini con Moby Dick 26 Settembre Nassau ETS con Lettere di corsa 2 - facebook.com Vai su Facebook
Lettere di Corsa: teatro, poesia e avventura a Lauro; La II Edizione della Rassegna Teatrale di “Ammuina”; Wunderkammer “una Stagione meravigliosa”: spettacoli e concerti in luoghi magici della città.
