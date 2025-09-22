Lettera di solidarietà con lo sciopero

Novaratoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche se oggi ci troviamo al nostro posto di lavoro, sentiamo la necessità di esprimere la nostra piena solidarietà e la nostra vicinanza al popolo palestinese e alle persone che oggi sciopereranno per chiedere al governo italiano di prendere posizione contro il genocidio in atto nella striscia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lettera - solidariet

Primo sciopero dei mezzi di settembre: quando, orari e fasce di garanzia - Il mese di settembre si apre con un nuovo sciopero dei mezzi pubblici, che proclamato dal Sindacato generale di base vedrà la partecipazione dei lavoratori del settore ferroviario a livello nazionale, ... Da lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Lettera Solidariet224 Sciopero