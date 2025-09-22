Lettera di solidarietà con lo sciopero
Anche se oggi ci troviamo al nostro posto di lavoro, sentiamo la necessità di esprimere la nostra piena solidarietà e la nostra vicinanza al popolo palestinese e alle persone che oggi sciopereranno per chiedere al governo italiano di prendere posizione contro il genocidio in atto nella striscia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
